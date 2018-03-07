Afrin yolundaki hain pusu böyle bozuldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı.



Çetiner Çetin'in aktardığına göre; Türk Silahlı Kuvetleri Raco bölgesinde Afrin'e ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri hezimete uğrattı. Özel kuvvetler, kendilerini pusuya düşürmek isteyen teröristleri tank atışı ile vurdu. O görüntülere ise Habertürk ulaştı.