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Afrin yolundaki hain pusu böyle bozuldu!

Türk Silahlı Kuvetleri Raco bölgesinde Afrin'e ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri hezimete uğrattı. Özel kuvvetler, teröristleri tank atışı ile vururken o görüntülere ise Habertürk ulaştı

Güncel / 07 Mart 2018 Çarşamba 23:15
Afrin yolundaki hain pusu böyle bozuldu!
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin sınır hattında konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik olarak Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Raco bölgesinin de alınmasının ardından operasyonlar Cinderes bölgesinde yoğunlaştı.

Çetiner Çetin'in aktardığına göre; Türk Silahlı Kuvetleri Raco bölgesinde Afrin'e ilerlerken bir mağarada pusu kuran teröristleri hezimete uğrattı. Özel kuvvetler, kendilerini pusuya düşürmek isteyen teröristleri tank atışı ile vurdu. O görüntülere ise Habertürk ulaştı.

Türk Silahlı KuvvetleriAfrinÖzgür Suriye OrdusuHabertürkZeytin Dalı Harekatı


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