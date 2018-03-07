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ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

Dünya / 07 Mart 2018 Çarşamba 12:11
ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırım

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getirileceğini açıkladı.

Kararın, 'Kimyasal ve Biyolojik Silahların Kontrolü ve Savaşlarda Kullanımının Önlenmesi' kanunu uyarınca Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın 13 Şubat 2017'de Kuala Lumpur Havaalanı'nda kimyasal savaş ajanı VX kullanarak suikast ile öldürülmesi sonucu alındığını belirten Nauret, “Bu yeni yaptırımlar Kuzey Kore'nin kanun dışı aktivitelerini hedefleyen yaptırımlara eklenmiştir” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancılara ait Malları Kontrol Ofisi tarafından belirtilen yeni yaptırımlar ABD vatandaşları, yeşil kart sahipleri, ABD sınırları içerisinde bulunan tüm kişileri, tüm ABD firmalarını ve bunlara bağlı ABD dışındaki kollarını Kuzey Kore ile herhangi bir ticari ilişki kurmaktan men ediyor. Kaynak : İHA

Yeşil KartKuala LumpurKuzey KoreDışişleri Bakanlığı Sözcüsü


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