Seda Sayan'dan inşaat işçileri açıklaması

Manken Ece Gürsel, dün Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programına konuk olmuş programa Seda Sayan'ın inşaat işçileriyle ilgili sözleri damga vurmuştu.



Bilal Özcan, Ece Gürsel'e 'Sperm bankasından hamile kalmak ister misin?' diye sormuştu. Ece Gürsel ise Bilal Özcan'a bu konuyu annesiyle de konuştuğunu belirterek 'Annem koca adayı çıkmadı. Hiçbir şey de kalmadı. Öyle bir şey yaparız demişti.' yanıtını vermişti.



Bu anlarda söze giren Seda Sayan ise 'Kız yazık ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Kız siz ne bekliyosunuz doğurmak için. Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var?' demişti.



'BENİM BABAM DA İNŞAAT İŞÇİSİ'



Seda Sayan çok konuşulan açıklamasına açıklık getirdi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen Seda Sayan, 'Bu konuda iddialıyım. Dünyada birilerini küçümseyecek son kişiyim. İnşaat işçileri var dedim. Ben inşaat işçisi bir adamın kızıyım. Benim babam da inşaat işçisiydi' dedi.



'NE PAZARCILAR VAR'



Kendisine tepki gösteren İnşaat İşçileri Sendikası'na seslenerek 'Bilgi kirliliğine itibar etmeyiz' diye ekleyen Sayan, 'Ayrıca gidip de sperm bankasından bir şey alıp şey ettireceğine aslan gibi adamlar var. Ne pazarcılar var. Pazarcı diyorsun pazarcılar ayağa kalkıyor. Anlamadan dinlemeden ayağa kalkmayın. Ben nerede ne konuşacağımı iyi bilirim. ' ifadesini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel