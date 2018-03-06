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Nevşin Mengü Ayşen Gruda'dan istediği yanıtları alamadı

Nevşin Mengü'nün algı kokan sorularına Ayşen Gruda öyle yanıtlar verdi ki...

Televizyon / 06 Mart 2018 Salı 23:54
Nevşin Mengü Ayşen Gruda'dan istediği yanıtları alamadı
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CNN Türk ekranlarında gazetecilik dışında her şeyi yaptığı için kovulan Nevşin Mengü Almanya devletinin haber kurumu Deutsche Welle (DW)'nin Türkçe biriminde yaptığı programında tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda’yı ağırladı.

Tiyatro üzerinden hükümeti eleştirmeyi hedefleyen Nevşin Mengü’ye sanatçı Ayşen Gruda istediği yanıtları veremezken, Mengü belli etmese de bu duruma fena bozuldu.
Gruda’ya canlı yayında sürekli hükümeti eleştirmesi için baskı yapan Nevşin Mengü’nün hevesi kursağında kaldı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Deutsche WelleNevşin MengüAyşen Gruda


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