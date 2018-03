Mehmet Emin Resulzade Kabri Başında Anıldı

Programa Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ak Parti 22. Dönem Bingöl Milletvekilliği ile Meclis İdari Amirliği yapmış Feyzi Berdibek ve dünyanın dört bir yanından gelen Yerli Düşünce Derneği mensubu öğrenciler katıldı. Kabir başında okunan Kur'an-ı Kerîm ve duaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın Topçu şöyle konuştu:



“RESULZADE'Yİ KABRİ BAŞINDA ANARAK MİLLETİN HAFIZASINA TEKRAR BİR NOT DÜŞÜRME AMACINDAYIZ”



“Bütün Türk dünyasında adeta ilke ve ideal haline gelen ‘bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' sözünün sahibi Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mehmed Emin Resulzade'nin vefat yıldönümü sebebiyle Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğimiz ve Yerli Düşünce Derneğimizle ortaklaşa düzenlediğimiz programda buradayız. Bugün burada onu kabri başında anarak milletimizin hafızasına tekrar bir not düşünmek amacındayız. Medeniyetimizin her bir ferdi nasıl Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımalı ve bilmeliyse, halkımız Ankara'da, Cebeci Asrî Mezarlığı'nda medeniyetimizin bayrak şahsiyetlerimizden birinin yattığını bilmeli.”



“Bu yıl aynı zamanda Türkiye Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan'ın kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ortaklaşa almış oldukları karar gereği hem Azerbaycan'ımızda hem Türkiye'de şu anki güçlü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacağız.”







“KAFKAS İSLAM ORDUSU'NU VE NURİ PAŞAYI DA RAHMETLE ANIYORUM”



“Aynı zamanda bu sene Azerbaycan Cumhuriyeti kurulurken Azerbaycan'daki kardeşlerimizi Bolşevik Moskova'nın ve Ermeni'nin zulmünden kurtarmak için oraya giden Kafkas İslam Ordusu'nun da 100. kuruluş yıldönümü. Nuri Paşayı ve orada şehit düşen kardeşlerimizi de bu vesileyle rahmetle anacağız.”



“BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEZ”



“Mehmet Emin Resulzade'nin meşhur ‘bir kere yükselen bayrak bir daha inmez' sözü Türk dünyasında bir model teşkil ettiği gibi tüm İslam dünyası ve diğer mazlum devletleri için de bir hedef olmuştur. Dünya durdukça onun söylediği bu cümle mazlum milletler için gönderde bir bayrak olmaya devam edecektir. Ama öncelikle inşallah bu söz Karabağ için bir bayrak olacak ve bir gün mutlaka Karabağ Azerbaycan'ın üç renkli bayrağının gölgesine kavuşacaktır.”







“23 AY SÜREBİLMİŞ DEVLETİMİZ BÜYÜK EZİYETLER GÖRMÜŞTÜR”



Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Mehmed Emin Resulzade'nin bütün Türk-İslam dünyası için çok mühim bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak “o dönem Resulzade halkımızla birlikte çok büyük sıkıntılar içinde yaşamışlardır. Sadece 23 ay sürebilmiş Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti halkıyla ve diplomatlarıyla büyük eziyetler görmüştür. Yüce Allah hepsine rahmet eylesin. Mehmed Emin Resulzade kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne emanettir. Onu buraya anmaya gelen tüm kardeşlerimize, Yerli Düşünce Derneği'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Yalçın Topçu'ya ve Milletvekillerimize de teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.