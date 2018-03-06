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Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu

Sivas'ta askerlik yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, vatani görevini tamamladı.

Siyaset / 06 Mart 2018 Salı 11:24
Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu
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Sivas'ta vatani görevini yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu.

Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına 15 Eylül 2017'de teslim olan Kerem Kılıçdaroğlu, kısa dönem askerliğini tamamlayarak bugün sabah erken saatlerde kışladan ayrıldı.

Kılıçdaroğlu, askerliğini yaptığı Temeltepe Kışlası'ndan CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve bazı partililer tarafından alındı.

Kerem Kılıçdaroğlu'nun öğle saatlerinde havayoluyla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Acemi birliğini 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yapan Kılıçdaroğlu, daha sonra 6 Ekim 2017'de babası Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle yemin etmişti. Kılıçdaroğlu, usta birliğini ise yine Sivas'ta Temeltepe Askeri Kışlası'nda yapmıştı. Kaynak : AA

PiyadeKemal Kılıçdaroğlu


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