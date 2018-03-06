Kalede selfie çekerken düşerek ölen adamın kızı da aynı yerden düştü

Doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne çıkan Halil Dağ, fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Halil Dağ'ın kızı S.D. de babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen S.D., Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlilerince olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan S.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.







Babasının kaleden düştüğü anı yansıtan görüntü ortaya çıktı



Öte yandan, fotoğraf çekmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ'ın düşme anına ait cep telefonu ile güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayanın üzerinden yere atlamak isteyen Dağ'ın, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yüksekten düştüğü görülüyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : İHA