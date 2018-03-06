Kadro hakkı kazanan işçiler mülakata alınıyor

Şehzadeler Belediyesi, geçtiğimiz aralık ayı içerisinde 696 sayılı KHK ile kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili bünyesinde başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. Geçtiğimiz ay hak sahiplerini belirleyen Şehzadeler Belediyesi, verilen itiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından bünyesinde çalışan 594 işçinin kadroya geçmesi noktasında son adım olan sözlü sınav sürecine başladı.



'2 Nisan'dan önce kadroya geçişler tamamlanacak'



Sözlü sınav sürecinin bu hafta içerisinde tamamlanacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Bilindiği gibi geçtiğimiz aralık ayında cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklama ile kamuda çalışan tüm taşeronların kadroya geçeceği müjdesi verilmişti. Bu açıklamanın hemen ardından şartların ve geçiş sürecinin nasıl olacağını içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile süreç resmen başlamış oldu. Şehzadeler Belediyesi olarak bizde 696 sayılı KHK'nın hemen ardından bünyemizde çalışan taşeron arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesi sürecini başlatmış olduk. İlk etapta ocak ayının ilk haftası bünyemizde çalışmakta olan tüm taşeron personellerimizin evraklarını ve güvenlik soruşturması formalarını topladık. Tüm evraklar tek tek incelenerek, KHK'da belirlenmiş olan şartları yerine getiren 594 personelimizin nihai listelerini açıklamıştık. 3 günlük itiraz sürecinin de tamamlanmasının ardından bu hafta içerisinde tüm personellerimizin sözlü sınavlarını gerçekleştireceğiz. Burada önceden kurulan komisyon, personellerin yaptıkları işlere göre sözlü mülakatlarını gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu hafta tüm bu sözlü sınav kısmını bitireceğiz. Şuan hali hazırda personellerimizin güvenlik soruşturmaları da devam ediyor. Güvenlik soruşturmaları da emniyetimizden peyderpey bize gönderilmektedir. Soruşturmalarında tamamlanmasının ardından kadroya girmeye hak kazanan personellerimize ait kesin listenin en geç 25 Mart tarihine kadar internet sitemizden duyurusunu yapacağız ve bu arkadaşlarımızın geçişlerini hemen başlatarak 2 Nisan tarihinden önce kadroya geçiş işlemini tamamlamış olacağız. Kadroya geçecek olan tüm personellerimize hayırlı olsun” dedi.



Kaynak : İHA