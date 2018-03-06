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Doğu Karadeniz'de makineli tarım artıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde geçen yıl 56 bin 694 olan tarım alanında kullanılan traktör sayısının bir yıl içinde bin 868 adet artarak 58 bin 562’ye yükseldiği belirtildi.

Ekonomi / 06 Mart 2018 Salı 13:17
Doğu Karadeniz'de makineli tarım artıyor

İstatistiklere göre, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en çok traktörün düz tarım sahalarına sahip olan Samsun'da kullanılan traktör sayısı her geçen yıl artıyor.

2017 yılı Ocak ayında 49 bin 615 kayıtlı traktöre sahip olan Samsun'da 2018 yılı Ocak ayı itibariyle 51 bin 24 adet traktör bulunuyor. Buna göre Samsun'da traktör sayısı bir yıl içinde bin 409 adet artış gösterdi.

Giresun'da 2017 yılı Ocak ayında 3 bin 91 adet olan traktör sayısı bu yıl 137 adet artışla 3 bin 221'e yükselirken, Ordu'da geçen yıl 2 bin 362 olan traktör sayısı da 151 adet artarak 2 bin 513'e ulaştı.

Artvin'de geçen yıl bin 312 olan traktör sayısı bu yıl başında bin 423'e yükselirken, Trabzon'da geçen yıl 249 adet olan sayı 301'e, Rize'de ise 65 olan traktör sayısı 80'e yükseldi. Kaynak : İHA

TarımDoğu Karadeniz


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