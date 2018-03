CHP'den SP ve HDP'ye ziyaret

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık, Muharrem Erkek ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan oluşan heyet, ilk olarak SP'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Özel, Saadet Partisi ile seçim güvenliği konusunda görüştüklerini belirterek, 'Partimizin yaptığı çalışmayı ayrıntılarıyla Genel Başkana ve Saadet Partisi heyetine açıkladık. Endişelerin karşılıklı olduğunu ve iktidar partisinden beklentilerin seçim güvenliğini zaafa uğratacak, seçmeni şüpheye düşürecek uygulamaların bertaraf edilmesi yönünde bir beklentide olduğumuzu ifade ettik. Her türlü rejimde iktidar var fakat rejimi demokrasi yapan muhalefetin varlığı, özgürlüğü ve orada yapılan seçimlerin adalet içinde hukuk uygun, eşitlik ilkesine uygun ve şeffaf bir şekilde yapılmasıdır. Bugün içinde bulunulan tartışma bunun zaafa uğratılıyor olmasıdır. Bu konuda iktidar partisi ve MHP'nin ortaya koydukları bu teklifi yeniden değerlendirecekleri, endişeleri ortadan kaldıracak düzenlemeler yapacakları konusunda iyimser olmak istiyoruz' dedi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, 'Demokrasilerde seçim en önemli husustur. Bundan dolayı iktidarın, mecliste sorumluluğu temsil eden iktidara mensup partilerin her zamankinden daha titiz davranmaları gerekir. Hükümet umarız bunları dikkate alır. Meclisten geçerken bu yanlışlıkların düzeltileceğini umuyorum' şeklinde konuştu.



'Vatandaşın seçimde oyunu güvenli bir şekilde kullanabilmesi için kararlılığımız var'



CHP heyeti SP'nin ardından HDP Genel Merkezini ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



'Mecliste ittifak yasası olarak bilinen, iktidar partisi lehine bir takım düzenlemeleri içeren AKP ve MHP'nin ortak teklifi üzerine siyasi partilere yaptığımız ziyaretleri HDP ile sürdürdük. CHP olarak paketle ilgili endişelerimizi beş ana başlık halinde özetliyoruz. Bunlardan ilki, mülki idare amirlerinin yetkilerini genişleten ve uygulamaya dair belirsizlik yaratan düzenlemeler. İkincisi, oy verme günü oy pusulalarına müdahaleyi mümkün kılan düzenlemeler. Üçüncüsü, oy verme işleminde yapılan hatalar ya da kasıtlar sonucunda ortaya çıkan durumu cezasız kılan ve oyları geçerli kılan düzenlemeler. Dördüncüsü, sandık grubu ve sandık alanına ilişkin yapılan düzenlemeler ve kişilerin baskı altında kalmadan oy kullanmalarını engelleyecek olan düzenlemeler. Son olarak ise yurttaşların özgür iradeleriyle kullanacakları oyu adil bir şekilde sayım ve dökümünün yapılmasına engel olan düzenlemeler var. Diğer partilerde olduğu gibi HDP ile de üzerinde ortaklaştığımız birinci husus OHAL şartlarında seçime gidilemeyeceği. Seçimin sadece o günü değil, seçim sırası ve sonrasındaki her şeyin adil, demokratik, şeffaf bir denetime açık olması gerekiyor. Bunun için en önemli şart OHAL'in kaldırılması.'



Televizyonların, gazetelerin siyasi partilere eşit davranma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Özel, 'Televizyonlarda 46 dakika 'evet'i savunan iktidar partisine karşı sadece 11 dakika 'hayır'ı savunan muhalefetin olduğu büyük bir eşitsizlik üretilmişti. Biz AK Parti'nin getirdiği bu haksız uygulamalara itiraz ediyoruz. Komisyonda, genel kurulda itiraz edeceğiz. Her şeye kapalı olan iktidar bu değişiklikleri yapmazsa iktidarın karşısında tüm siyasi partilerle organize olarak vatandaşın seçimde oyunu güvenli bir şekilde kullanabilmesi için kararlılığımız var' dedi.



HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, seçim güvenliğini önemsemenin seçmen iradesine saygının gereği olduğunu kaydederek, muhalefetin bu duyarlılıkla hareket etmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.



Kaynak : İHA