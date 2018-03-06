Çeyrek altın ve altın fiyatları 06.03.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 163,4 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 161,6 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.322,7 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel 'ticaret savaşları' korkularının altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini belirterek, 'Altın, güvenilir liman olarak tercih edildi. Ancak altın fiyatlarının yaklaşık iki aydır sürdürdüğü düşüş trendini bitirdiğini söylemek şimdilik zor. Çünkü altın fiyatları direnç seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiremiyor. Yükselişlerin devam edebilmesi için altının ons fiyatının 1.350 dolar, altının gram fiyatının ise 165 lira seviyelerinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Memiş, altının gram fiyatının, dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan toparlanma ile güçlü duruşunu bozmadığını ifade ederek, teknik açıdan 161 liranın destek, 162,50 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi. Kaynak : AA