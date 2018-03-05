Türk kadını Mehmetçiğin yanında

(BİKAP) Başarılı İş Kadınları Platformu Ankara'da alış veriş ve eğlence şenliği düzenledi. Giriş hasılatı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimiz için Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.



Ankaralı kadınlar festivale büyük ilgi gösterdi. Ünlü isimler İvana Sert ve Işıl Reçber de hem ürünlerini tanıttı hem de o yardıma destek oldu.



Ünlülerin estetisyeni (Ayşe Estetik) de üzerine düşeni yapan isimlerdendi.



Beyaz TV mikrofonlarına konuşan Ayşe Estetik 'Bazı ünlü arkadaşlarımızla birlikte olup yardımları Afrin'e göndermek ve askerimizin moralini daha yüksekte tutmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.