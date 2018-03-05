Türk kadını Mehmetçiğin yanında

Başarılı İş Kadınları Platformu cemiyet hayatının ve magazin dünyasının ünlü isimlerini Ankara'daki alış veriş festivalinde bir araya getirdi. Festivalden elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
(BİKAP) Başarılı İş Kadınları Platformu Ankara'da alış veriş ve eğlence şenliği düzenledi. Giriş hasılatı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimiz için Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.
Ankaralı kadınlar festivale büyük ilgi gösterdi. Ünlü isimler İvana Sert ve Işıl Reçber de hem ürünlerini tanıttı hem de o yardıma destek oldu.