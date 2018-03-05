O sözler Fatih Portakal'ı rahatsız etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bayrak çağrısını değerlendiren Yıldırım, 'Sen bayrağını cebine koyup Hakkari'ye giderken biz bayrağımız göğsümüzde, kalbimizde ve ofisimizde, Türkiye'nin her yerinde bayrağımızı dalgalandırıyorduk. Bu noktaya gelmiş olması da Türkiye adına büyük bir kazanımdır' diye konuşmuştu.



Başbakan Yıldırım'ın bu çıkıkıçları Fatih Portakal'ı rahatsız etti. Sosyal meydya hesabından 'Ülke yöneteminde başbakan mevkiinde bulunan bir ismin ortak değer bayrak üzerinden muhaletin önerisini eleştirmesi vahim ve üzücü.' diye yazan Portakal, 'Ne denebilir ki, sadece yazık! Toplumun saygı, sevgi ve hoşgörü değerlerini alta çekiyorlar. Umarım yanılgının farkına varır.' ifadesini kullandı.





Ülke yöneteminde başbakan mevkiinde bulunan bir ismin ortak değer bayrak üzerinden muhaletin önerisini eleştirmesi vahim ve üzücü. Ne denebilir ki, sadece yazık! Toplumun saygı, sevgi ve hoşgörü değerlerini alta çekiyorlar. Umarım yanılgının farkına varır. — fatih portakal (@fatihportakal) 4 Mart 2018