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Gelinliğiyle otobüs direksiyonuna geçti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otobüs şoförü olan damat Zeki Yeğen gelin arabası olarak süslediği otobüsle gelini almaya gitti. Gelin ve damat, otobüsle şehir turu atarken, gelin Şirin Yeğen de ’en büyük hayalimdi’ dediği otobüsü gelinliğiyle kullanmanın keyfini yaşadı.

Yaşam / 05 Mart 2018 Pazartesi 14:47
Gelinliğiyle otobüs direksiyonuna geçti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Bereketli Mahallesinde otobüs şoförü Zeki Yeğen (26), hafta sonu yaptığı ilginç düğünle hayatını Şirin Yeğen (23) ile birleştirdi. Bereketli Mahallesinden, Güneydamları Mahallesine gelin almaya kendisine ait yolcu otobüsü ile giden ve otobüsü gelin arabası yapan damat ve gelinin mutlulukları görülmeye değerdi.

Güneydamları Mahallesine otobüsüyle giden damat, burada arkadaş grubu tarafından oluşturulan meydanda gelinle karşılıklı oynayarak mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı. Takı töreninin ardından gelin arabası olan otobüsün direksiyonuna geçen damat Zeki Yeğen beraberinde eşi Şirin ve babası Macit Yeğen ile düğün konvoyunun başını çekti.

Gelin otobüsünü kullanan damat Zeki Yeğen, düz yolda eşinin hayaline de gerçekleştirdi ve otobüsün direksiyonu eşi Şirin'e verdi. Bir süre otobüsü kullanan gelin Şirin Yeğen, 'En büyük hayalim böyle bir otobüs kullanmaktı. Eşime hayalimi gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. Ben de şoförlüğü öğrenip eşime yardımcı olacağım. İyi günde, kötü günde yanında olacağım. Düğünümüzde bizleri yalnız bırakmayan dostlarıma da teşekkür ederim' dedi.

Şoför damat Zeki Yeğen ise müstakbel eşinin direksiyon başına geçerek otobüsü kullanması üzerine, 'Çok mutluyum. Benim yardımcı şoförüm oldu. Muavinim de oldu' esprisini yaptı.

Gelin otobüsünde baba öğüdü

Şöfor Zeki Yeğen'in babası Macit Yeğen (54) ise otobüste gelinine ve oğluna öğüt vererek, 'Bu dünyada en büyük servet doğruluk, dürüstlük. Allah sizler doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın. Her şey evlatlarım için' dedi.

Sarıgöl içinde de tur atan gelin konvoyunu görenler alkışlarıyla genç çifte destek verdi. Bereketli Mahallesinde gelin otobüsünü, mahalleye özgü Seymenler oyun grubu karşıladı. Gelin ve damat dualar eşliğinde evine indi. Kaynak : İHA

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