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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklama

AK Parti Sözcüsü Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, "Pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz." dedi

Siyaset / 05 Mart 2018 Pazartesi 20:00
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan flaş açıklama
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak" dedi.

CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, CHP'nin seçim güvenliğiyle ilgili görüşmelerine ilişkin, "Maalesef CHP'nin görünen o ki derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak : İHA

Şeker FabrikasıCumhurbaşkanıMahir ÜnalRecep Tayyip Erdoğan


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