90'ıncı Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

Törenin sunucusu Jimmy Kimmell, açılışta Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına yönelik bir konuşma yaptı. Aynı ajans tarafından temsil edilseler bile kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğinin de altını çizdi.



Kimmell, konuşmasında geçen yıl yaşanan skandala da gönderme yaparak "Bir daha öyle bir şey yaşamak istemeyiz" diye konuştu. Geçen yıl Oscar töreninde sahneye birlikte çıkan Faye Dunaway ve Warren Beatty, ellerinde tuttukları zarftan çıkan kağıda bakarak En İy Film Ödülü'nü La La Land'in kazandığını açıklamıştı. Ancak sonradan Jordan Horowitz, bir yanlışlık olduğunu, ödülün sahibinin Moonlight olduğunu söylemişti. O sırada salonda büyük bir şok yaşanmıştı. Bu yanlış anons da Oscar tarihine büyük bir skandal olarak geçmişti.



Törende en iyi film ödülünü, bir yanlışlık sonucu geçen yılki skandal sunumu yapan ikili Warren Beatty ile Faye Dunaway açıkladı. Beatty, zarfı açmadan önce geçen yılki talihsizliğe de gönderme yaptı.



İşte 90'ıncı Oscar ödüllerinde en iyiler:



En İyi Film: The Shape of Water



En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)



En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)



En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)



En İyi Özgün Senaryo: Get Out (Jordan Peele)



En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name (James Ivory)



En İyi Animasyon Filmi: Coco



Yabancı Dilde En İyi Film: A Fantastic Woman (Şili)



En İyi Belgesel Film: Icarus



En İyi Kısa Belgesel: Heaven is a Traffic Jam on the 405



En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film: The Silent Child



En İyi Animasyon Kısa Film: Dear Basketball



En İyi Film Müziği: The Shape of Water



En İyi Özgün Şarkı: Remember Me (Coco)



En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk



En İyi Ses Miksajı: Dunkirk



En İyi Yapım Tasarımı: The Shape of Water



En İyi Görüntü Yönetimi: Blade Runner 2049



En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour



En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread



En İyi Film Kurgusu: Dunkirk



En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049



