Orgeneral Hulusi Akar, komandolara birlikte yemin etti

Genelkurmay Başkanlığınca, Orgeneral Akar'ın, dün Kilis ve Hatay bölgelerinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında, 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı personeline hitaben yaptığı konuşmanın görüntüleri paylaşıldı.







Akar, Türk milleti ihtiyaç duyduğunda Türk askerinin, 'güçlüyüz, cesuruz, komandoyuz' düsturuyla daima göreve hazır olduğunu, bayrağın mavi göklerde özgürce dalgalanması için iman dolu göğsünü her zaman siper ettiği söyledi.



Türk askerinin, yurt içinde ve sınır ötesindeki kahramanca mücadelesini 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışıyla bugün de sürdürdüğünü ifade eden Akar, şunları belirtti:



'Hudutlarımızda ve bölgemizde güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin zulmünden kurtarmak maksadıyla 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığımız Zeytin Dalı Harekatı, sizlerin de kahramanlık ve fedakarlığı ile başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu harekatın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay, gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve düğüne gider gibi harekat alanına giden siz değerli silah arkadaşlarıma aittir. Sizlerin 'en büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır' düsturunu daima canlı tutan yiğitlikleriniz, asil milletimizin sevgi ve güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmamıştır.'







Vatanı ve milleti koruma azminin, bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda bir kez daha vücut bulduğunu vurgulayan Akar, 'Sizler burada sadece askeri değil aynı zamanda yüksek ahlaki değerlerinize dayalı asil davranışlarınızla, tarihimize yaraşır insani bir başarıyı da kazandınız. Harekat sırasında bazen yaşlı bir teyzeye, bazen yaşlı bir amcaya destek olurken, bazen de masum bir çocuğu sırtınızda taşırken görüldünüz. Bu davranışlarınızla, yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti ve huzuru götürmüş atalarımızın yolunda yürüdüğünüzü, onlara layık olduğunuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiniz.'değerlendirmesinde bulundu.



Akar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin huzur ile güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin, gücünü asil Türk halkının sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar evlatları tarafından 'komando ölmez, vatan bölünmez' kararlılığı içinde yok edileceğini söyledi.



Askerlerin şanlı Türk tarihinden aldığı güç, asil milletin sevgisi, güveni ve duasıyla her görevden alnının akıyla çıkacağına çıkacağına inancının tam olduğunu belirten Akar, 'Bu vesileyle, özellikle dün aramızdan ayrılan kahraman silah arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bundan sonraki görevlerinizde hepinize başarılar diliyor, hepinizin tek tek alnından öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun.' ifadelerine yer verdi. Kaynak : AA