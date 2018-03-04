USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi

Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi. Cengiz Şıklaroğlu’nun adliyeye sevk edilirken tehditler savurması dikkat çekti.

3. Sayfa / 04 Mart 2018 Pazar 14:24
Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi

Cezaevine konvoyla gidişi ile gündeme gelen "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, Beykoz’da gözaltına alınmıştı. Cengiz Şıklaroğlu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yanındaki bir kişi ile beraber adliyeye sevk edildi.

Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edilirken "Ben örgüte silah yardımı filan yapmadım. Hiç suçum yok. Kardeşlerimin hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benim” diyerek tehditler savurması dikkat çekti.

Adliye sevk edilirken Cengiz Şıklaroğlu’nu yakınları iki lüks araçla takip etti. Kaynak : İHA

Kıyamet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı