Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edildi

Cezaevine konvoyla gidişi ile gündeme gelen "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, Beykoz’da gözaltına alınmıştı. Cengiz Şıklaroğlu, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yanındaki bir kişi ile beraber adliyeye sevk edildi.



Cengiz Şıklaroğlu adliyeye sevk edilirken "Ben örgüte silah yardımı filan yapmadım. Hiç suçum yok. Kardeşlerimin hepinize söylüyorum. Abdestsiz sokağa çıkmayın. Yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benim” diyerek tehditler savurması dikkat çekti.



Adliye sevk edilirken Cengiz Şıklaroğlu’nu yakınları iki lüks araçla takip etti. Kaynak : İHA