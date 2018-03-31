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SGK denetmeni rüşvetten tutuklandı!

Sosyal Güvenlik Kurumunda denetmenlik yapan E.C.Y. (33) Bayrampaşa’da bir iş yerinden 2 bin Euro rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

3. Sayfa / 31 Mart 2018 Cumartesi 14:37
SGK denetmeni rüşvetten tutuklandı!
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Bayrampaşa'da bir ayakkabı imalathanesine giden E.C.Y. işyeri sahiplerine eksiklerinin olduğunu belirterek ceza kesmek istedi. Ancak 2 bin Euro karşılığında cezayı kesmeyeceğini belirten E.C.Y. bu parayı iş yerine danışmanlık hizmeti olarak alabileceğini söyledi.

Bunun üzerine durumu kabul etmiş gibi yapan iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

Parayı aldıktan sonra suçüstü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Danışman olduğunu sanan E.C.Y., 13 Şubat günü ilk maaşını almaya geldiği esnada seri numaraları alınmış paraları alıp çıktı. Takibe başlayan polis ekipleri E.C.Y.7yi yakalayıp gözaltına aldı. Şubeye götürülen şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak : İHA

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