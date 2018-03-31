Hüsnü Bozkurt ağzını bozdu

1946'da projelendirilerek Taksim Meydanı'nda inşa edilen AKM binasının, Sakarya Üniversitesi 2007 yılında 'yapının betonarme taşıyıcı sisteminin dayanımı' raporunun ardından yıkımına karar verildi.



Bu kararın ardından yıkılacak olan AKM binasının yerine dev opera binası yapılması için proje hazırlandı.



Her iyi şeyde olduğu gibi AKM binasının yıkılıp opera binasının yapılmasına CHP'nin başı çektiği bazı kesimler karşı çıktı.



BOZKURT AĞZINI BOZDU



Karşı çıkmalara rağmen AKM binası yıkılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık.' sözleri CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un zoruna gitti.



Sosyal medya hesabından skandal cümlelerle bir tweet atan Bozkurt '16 yılda sanat,kültür,üretim adına tek bir BAŞARI öyküsü yaratamamış olmanın AŞAĞILIK KOMPLEKSİ ile yapılmış,üslup fukaralığı yanında vandalizme övgü aymazlığı ile de malûl içler acısı bir konuşma. Ne hazin !' ifadelerini kullandı.











Kaynak : Beyaz Gazete Özel