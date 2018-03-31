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Erdoğan tarihi köftecide yemek yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeditepe Bienali’nin açılışının ardından Sultanahmet’teki tarihi köftecide yemek yedi. Köftecinin önünde bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Güncel / 31 Mart 2018 Cumartesi 15:18
Erdoğan tarihi köftecide yemek yedi

Ayasofya’da Yeditepe Bienali’nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın ardından Sultanahmet’te bulunan tarihi köfteciye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet eşlik ederken, çevrede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Yaklaşık 45 dakika içeride kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından köfteciden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köfteciden çıktığı sırada kendisini bekleyen vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini tezahüratlarla karşılayan vatandaşları selamladıktan sonra Sultanahmet’ten ayrıldı.

Kaynak : İHA

İstanbul ValisiCumhurbaşkanıKültür ve Turizm BakanıBelediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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