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Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerine saldıran ve 6 askeri yaraladıktan sonra kaçan 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

3. Sayfa / 30 Mart 2018 Cuma 08:46
Diyarbakır'da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Diyarbakır ili Hazro ilçesi Koçbaba karayolunda Mayın/EYP araması yapmakta olan güvenlik kuvvetlerine yönelik 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 13.30 sıralarında 3 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu tarafından gerçekleştirilen silahlı ve roketatarlı saldırı neticesinde, 6 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralanmasını müteakip, İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando timleriyle başlatılan operasyon esnasında, Hazro İlçesi Ülgen Köyü Hacıcabbar Mezrası mülki sınırları içerisinde teröristlerle sağlanan temas neticesinde, 3 terörist, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet el bombası ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler ile silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanılmıştır' denildi. Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüCumhuriyetEl BombasıDiyarbakırTeröristler


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