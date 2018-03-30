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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Siyaset / 30 Mart 2018 Cuma 19:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

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