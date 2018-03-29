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Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Saçan'ı darbettiği ve bir polis memurunu yaraladığı iddiasıyla yargılanan Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3. Sayfa / 29 Mart 2018 Perşembe 15:37
Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ı darbettiği ve polis memuru İbrahim Güney'i yaraladığı iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Onur Özbizerdik'i avukatı temsil etti.

Sanık Özbizerdik hakkında daha önce zorla getirilme kararı verildiği ancak bu emre yanıt verilmediği belirtilen duruşmada, İstanbul'da çeşitli yerlerde görev yapan polis memurları M.H.K, E.K, M.M.Y, M.D.Ç. ve Y.B'nin tanıklığına başvuruldu.

Tanıklardan M.H.K, sanık Özbizerdik'i 'Reina' isimli mekandan çıkardıkları zaman dışarıda polis memuru arkadaşlarından İbrahim Güney'in kulağını ısırdığını gördüğünü söyleyerek, 'Mağdur İbrahim sivil giyimliydi, polis olduğunu belirtmişti ve sanık onun polis olduğunu biliyordu. Kimliğini gösterip göstermediğini bilemiyorum. İçerisi loştu ve gürültülü bir ortam vardı.' dedi.

'Götürülürken saldırmaya başladı'

Tanık E.K. de 'İhbar üzerine olay yerine gittik, Reina'ya girdik. Hem Reina'nın güvenlik görevlilerine hem de sanığa polis olduğumuzu söyledik. Gözaltına alıp götürürken saldırmaya başladı, İbrahim Güney'in kulağını ısırdı.' ifadesini kullandı.

Tanık M.D.Ç. ise 'Olayla ilgili herhangi bir görgüm yok. Sadece araç içerisindeyken, sanık Onur Özbizerdik'in müşteki İbrahim Güney'e, 'bu kulak ısırma mevzusu aramızda kalsın' şeklinde söz söylediğini duydum.' diye konuştu.

Duruşmada söz alan Özbizerdik'in avukatı Ahmet Baran Akkaya, müvekkilinin pankreas rahatsızlığı bulunduğunu ve tedavi altında olduğunu anlatarak, 'Sağlığı düzeldiğinde hazır edeceğiz. Ancak elimizde sağlık durumuyla ilgili herhangi bir belge yoktur.' beyanında bulundu.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Özbizerdik hakkında, savunmasının alınabilmesi için yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 Eylül 2016'da bir gece kulübünde dava konusu kavgaya karışan şüpheli Özbizerdik'in, ihbar sonucu gözaltına alınmak istendiği ancak buna karşı koyduğu belirtiliyor.

Söz konusu olayda Özbizerdik'in, polis memuru İbrahim Güney'i kulağından ısırarak yaraladığı ve Adil Serdar Saçan'ı da yumrukla darbettiği anlatılan iddianamede, şüphelinin 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu görevlisine karşı basit yaralama' ve 'basit yaralama' suçlarından 2 yıldan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Kaynak : AA

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