Kutsalımıza laf etmişti... Ayşenur Arslan geri adım attı!

Cuma'nın mübarek oluşuna atfen sözlerin siyasetin kullanıldığı ifade eden Ayşenur Arslan, skandal sözleri nedeniyle tepki çekmişti.



Ayşenur Arslan tepkilerin ardından Halk Tv'de sunduğu Maniki Dünya programında geri adım attı ve yanlış anlaşıldığını söyledi.



Arslan, Beyaz Tv'de ekrana gelen Beyaz Gazete programı tarafından arandığını ve konuyla ilgili kendisine cevap hakkı tanındığını ve bu hakkı kullanmadığını söylerken, mübarek Cuma günüyle ilgili sözlerine de açıklık getirdi.



TEPKİ ÇEKMİŞTİ! GERİ ADIM ATTI



‘Ha bire yanlış anlaşılıyoruz' diyen Ayşenur Arslan şu ifadeleri kullandı;



‘Anlamıyorlar, anlamayacaklar. Ben orada ne kutsala hakaret ettim ne de bilmem neye. Özellikle de ekrandaki ne namazla ne de Cuma'yla ilgisi olmayan sunucuların birden bire zamanın ruhuna uygun olarak ‘Hayırlı Cumalar' demesini eleştirdim. Cuma namazını yada bunu savunanları değil. Geçiniz onları anlamayanlar anlamaz.'



AYŞENUR ARSLAN NE DEMİŞTİ?



Alman ajansı Deutsche Welle (DW)'de Nevşin Mengü'nün konuğu olan Ayşenur Arslan, 'Cuma günü' hakkında skandal ifadeler kullandı.



Arslan, bir televizyon kanalındaki programın kapanışında 'Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun' ifadelerinden rahatsız olduğunu söyledi.



Arslan açıklamasına şöyle devam etti:



'Hayırlı Cumalar diye başlıyorlar mesela Cuma günleri programa... Cumanın kutsal bir gün olduğunu zannederek... Cuma günü kutsal bir gün falan değil, eskiden Cumaları topluca beraber olunurmuş, tatil niyetine... Bu kadar şuur kaybına uğradık artık...'





