Cumhuriyet'ten Karamollaoğlu'na ilginç benzetme

Cumhuriyet gazetesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilginç bir benzetmede bulundu.



CHE GUEVARA'YA BENZETTİ



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu'na gelen yorumu haberleştirilen Cumhuriyet gazetesinin manşeti dikkat çekti.



Cumhuriyet, Karamollaoğlu'nun 'Che Guevara'ya benzetilmesini manşetine taşıdı.















CHE GUEVARA KİMDİR?



Ernesto Che Guevara, 14 Haziran 1928 'de Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu. Gerçek adı Ernesto Guevera de la Serna'dır. Kişisel özellileri arasında hareketli, dinamik olmasının yanı sıra edebiyat, şiir, fotoğraf, satranç ve spora olan ilgisi ile bilinmektedir.



1948 yılında Buenos Aieros Üniversitesi'nde tıp alanında başladığı eğitimini, 1953 yılında tamamladı. Güney Amerika ülkelerine, öğrencilik hayatı boyunca gitme fırsatı buldu. İngilizce ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilen Guevera, Latin Amerika ülkelerine giderek farklı örgütler içerisinde yer aldı. Gittiği ülkelerdeki hastalık, fakirlik, açlık Che Guevara'yı etkiledi. İnsanların yaşadığı eşitsizlik karşısında harekete geçmesi gerektiğini düşünen Guevera, halkın silahlanması gerektiğini düşündü.



Meksika'da bulunduğu sırada Küba devriminin lideri olan Fidel Castro'yla dostluk kurdu. Birlikte Küba diktörü olan Flgencio Batista'yı devirmek için silahlı mücadeleye başladılar. Doktor olarak hizmetler verdiği grupta aynı zamanda aktif olarak çatışmalarda da yer aldı. Batista hükümetinin devrilmesinde Guevera'nın büyük etkisi oldu. Küba Sanayi Bakanı olarak ülkenin gelişmesine büyük katkı sağladı. 1964 yılında Birleşmiş Milletler davetlisi olarak New York'a gitti. Buradan farklı bölgelere giderek önemli çalışmalarda bulundu.



Kongo'da emperyalizme karşı mücadele girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Daha sonra Bolivya'ya giderek burada bulunan silahlı grubun başına geçti. 1967 yılında Guevera birliği ile birlikte Bolivya ordusu ile çatışmaya girdi. Çatışmanın ardından hükümet Guevera'nın yakalanması için karar çıkarttı ve gerçekleştirilen özel bir operasyon sonucu yakalanarak esir alındı. Esir alınmasının ardından Guevera, eski bir okul binasına götürülerek askerler tarafından infaz edildi. Cesedi bir küvet içerisine konularak basına gösterildi.



Che'nin ölümünden sonra Küba'da 3 günlük yas ilan edildi. Kemikleri getirtilerek bu topraklara gömüldü.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel