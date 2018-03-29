Afyonkarahisar’da dün biri kadın biri erkek iki kişinin öldürüldüğü olayın ardında şantaj yapıldığı iddiası ortaya çıktı.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesinde dün meydana gelen olayda iki kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapılan otopsinin ardından hayatını kaybeden Bahar Karabağ Bolvadin ilçesi Karabağlar köyünde sabah erken saatlerde toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Hüseyin Arslan ise Bolvadin Devlet Hastanesi Morgundan alınarak memleketi Gaziantep’in Nurdağ ilçesine gönderildi.
Uyku ilacı içirip şantaj yaptıkları iddiası
Cinayetler sonrasında ise yeni iddialar ortaya çıktı. Cinayeti R.K.’nin mi yoksa oğlu Ü.A’nın mı işlediği yapılan tahkikatlar sonucu ortaya çıkacağı bildirildi.