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Adana'nın kalbi Dünya Aşıklar Günü'nde çalındı!

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok noktasına yerleştirilen Adana yazısının ortasındaki ’A’ harfi yerine yapılan kalp şekli çalındı.

Yaşam / 29 Mart 2018 Perşembe 14:11
Adana'nın kalbi Dünya Aşıklar Günü'nde çalındı!

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal paylaşım hesabı üzerinden duyurulan olay, sosyal medyada gündem oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü önüne monte edilen Adana yazısındaki 'A' harfinin yerine yapılan kalp şeklinin çalınması ilginç görüntü oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda “#DünyaAşıklarGünü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş” ifadesi kullanıldı. Kaynak : İHA

İlginç GörüntüBüyükşehir BelediyesiSosyal Paylaşım


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