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YPG, ABD ile görüştü

ABD'li yetkililer ve terör örgütü PKK/PYD'nin Münbiç'te bir barajda yaptığı toplantıda, Münbiç'in ÖSO'ya teslimi kararı alındığı iddia edildi.

Dünya / 28 Mart 2018 Çarşamba 10:22
YPG, ABD ile görüştü

TSK ve ÖSO birliklerinin 2 ayda Suriye'nin Afrin bölgesinde kontrolü sağlamasının ardından, gözler PYD/YPG kontrolündeki Münbiç'e çevrildi. Afrin'den sonra sıranın Münbiç'e geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan askerlerinin buradan çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti.

BARAJDA BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye'nin Münbiç'teki kararlı tutumu üzerine, ABD yetkililerinin terör örgütü PYD/YPG ile Münbiç'te bir barajda önceki gün toplantı yaptıkları ileri sürüldü. Toplantıda Münbiç'in ÖSO'ya teslim edilmesi konusunda karar çıktığı iddia edildi. Toplantıda aynı zamanda belirli yerlerde ABD noktalarının olması ve Fırat'ın batısında kesinlikle PYD/YPG'nin olmaması yönünde karar alındığı da belirtildi.

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