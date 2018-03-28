USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,94 - 4,95

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım konuşuyor!..

Tel Aviv'de havaalanında iki uçak pistte çarpıştı

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion havaalanında iki uçak pistte çarpıştı.

Dünya / 28 Mart 2018 Çarşamba 11:19
Tel Aviv'de havaalanında iki uçak pistte çarpıştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in 19 km güneydoğusunda bulunan Ben Gurion Havaalanı'nda Alman Havayollarına ait Germanwinds şirketinin uçağı, kalkış yapmak için bekleyen İsrail Havayolları'na ait bir El Al uçağının kuyruğuna vurdu. Roma'ya gitmek üzere havaalanında bekleyen El Al havayollarının uçaktaki yolcuları kaza sonrasında uçaktan tahliye edildi. Kazada herhangi bir can kaybı olmazken uçaklarda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail Havayolları'ndan yapılan açıklamada, bir Alman Havayolu firması olan Germanwings'e ait olan uçağın park konumundan geri çıkarken El Al uçağına çarptığını belirtildi.

(Muhammed Rabah /İHA) Kaynak : İHA

İsrail


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı