USD (Alış - Satış) : 3,98 - 3,98 EURO (Alış - Satış) : 4,94 - 4,95

Muhalefetten Aydın Doğan'a baskı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdem Gül, muhalefettin Aydın Doğan'la görüşerek sattıklarına geri almaya ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Güncel / 28 Mart 2018 Çarşamba 09:23
Muhalefetten Aydın Doğan'a baskı

Ünlü iş adamı Aydın Doğan'ın sahibi olduğu ve ülkemizdeki en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, gerçekleştirilen anlaşma sonrasında Demirören Medya Grubu sahibi Erdoğan Demirören'e satıldı. 

Bu satışa en çok muhalefet partileri karşı çıkarken Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdem Gül, bazı vekillerin Aydın Doğan'la görüştüğünü yazdı.

1998 YILI HATIRLATMASI

1998 yılında Milliyet gazetesinin Korkmaz Yiğit'e satıldıktan sonra vezgeçildiğini hatırlatan Erdem Gül 'Aydın Doğan'ın, 1998'de o zaman grupta bulunan Milliyet gazetesini, işadamı Korkmaz Yiğit'e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışma ve tepkilere yol açmıştı. Yiğit'in yeraltı dünyasıyla ilişkilerinin de ortaya çıkması sonrasında bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet'i geri almıştı.' diye yazdı.

BU KEZ DURUM FARKLI

Görüşmelerden Aydın Doğan'ın geri dönmeyeceğinin anlaşıldığını belirten Gül '20 yıl önceki geri dönüşün mümkün olup olmadığı sorusu yanıt buldu. Bu kez durum farklıydı. Yürütülen görüşme trafiğinden, geri dönüş işareti alınamadı.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Aydın DoğanCumhuriyet GazetesiDoğan MedyaKorkmaz YiğitMuhalefet Partileri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı