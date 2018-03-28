Muhalefetten Aydın Doğan'a baskı

Ünlü iş adamı Aydın Doğan'ın sahibi olduğu ve ülkemizdeki en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu, gerçekleştirilen anlaşma sonrasında Demirören Medya Grubu sahibi Erdoğan Demirören'e satıldı.



Bu satışa en çok muhalefet partileri karşı çıkarken Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdem Gül, bazı vekillerin Aydın Doğan'la görüştüğünü yazdı.



1998 YILI HATIRLATMASI



1998 yılında Milliyet gazetesinin Korkmaz Yiğit'e satıldıktan sonra vezgeçildiğini hatırlatan Erdem Gül 'Aydın Doğan'ın, 1998'de o zaman grupta bulunan Milliyet gazetesini, işadamı Korkmaz Yiğit'e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışma ve tepkilere yol açmıştı. Yiğit'in yeraltı dünyasıyla ilişkilerinin de ortaya çıkması sonrasında bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet'i geri almıştı.' diye yazdı.



BU KEZ DURUM FARKLI



Görüşmelerden Aydın Doğan'ın geri dönmeyeceğinin anlaşıldığını belirten Gül '20 yıl önceki geri dönüşün mümkün olup olmadığı sorusu yanıt buldu. Bu kez durum farklıydı. Yürütülen görüşme trafiğinden, geri dönüş işareti alınamadı.' ifadelerini kullandı.



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