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Cüneyt Özdemir'in FETÖ isyanı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyadan isyan etti: 24 saattir organize trollerin saldırısı altındayım ve siz bunu izleyip susuyorsunuz. Ulan yuh be hepinize!

Güncel / 28 Mart 2018 Çarşamba 09:49
Cüneyt Özdemir'in FETÖ isyanı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 11 Nisan'da sonuçlanacak olan Rıza Sarraf davasıyla ilgili tweetleri ardından sosyla medyadan FETÖ'cülerin saldırısına uğradı.

Duruma isyan eden Özdemir, '24 saattir organize trollerin saldırısı altındayım ve siz bunu izleyip susuyorsunuz. Ulan yuh be hepinize.. Bu kadar mı korktunuz, korkaksınız? Hiç mi destek kelimeniz bile yok! Ben bu kadar kendinden vazgeçmiş bir kitleye neden yayın yapmak için çabalıyorum! Utanın!' mesajını paylaştı.

Bir başka tweetinde FETÖ'nün bitmediğini savunan Özdemir, 'Sosyal medyayı Fetö yıllarca manipüle etti hala çatır çatır edebiliyor. Hiçbir zaman umurumda olmadı. Şimdi de değil,' diye ekledi.

Özdemir, Rıza Sarraf'a itirafları ardından FETÖ'cülerin sahip çıktığını yazmıştı. 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Cüneyt ÖzdemirFetö Terör ÖrgütüRıza Sarraf


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