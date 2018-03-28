Bekir Çoşkun teröristlere sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin şehitleri için lokum dağıtan gençlere, terör yanlısı bir grup saldırmıştı.



'Katliamcı devlet', 'İşgalin katliamın lokumu olmaz', 'Kürdistan faşizme mezar olacak' ve 'Okulumuzda ÖSO'cu istemiyoruz' pankartları ile saldıran terör yandaşlarına Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun da sahip çıktı.



'BU TARTIŞMALAR OLMALI'



Terör yandaşlarının saldırılarını haklı çıkarmaya çalışan Bekir Çoşkun şunları yazdı;



“Reiz bizi Afrin'e götür…”



“Reiz bizi Münbiç'e götür…”



“Reiz bizi Rakka'ya götür, oradan da Azez'e, oradan da Humus üzerinden……”



Reiz tur operatörü mü?..



Bunlar “yerli ve milli” gençler…



Öbürleri “komünist, vatan haini…”



Yerli ve milli olanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin zaferi için lokum dağıttılar… Komünist ve vatan hainleri “Orada 50 askerimiz öldü, yüzlercesi yaralı ve çoğu sakat kaldı… Ne uğruna belli değil… Bunun için lokum dağıtmak olur mu?” diyerek tepki gösterdiler…



Üniversitedir, bu tartışmalar olmalı…



Ama Reis çok kızdı, dedi ki:



“Adını söylemeyeyim siz zaten anlarsınız. Çıktılar orada, imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor ve bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini, her şeylerini belirlemek suretiyle de bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma hakkını vermeyeceğiz…”



O anda tutuklamalar başladı…



“Komünist ve vatan haini” olanlar şu anda hapiste…



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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Afrin gerilimi Cumhuriyet teröristlerin sözcüsü oldu Kaynak : Beyaz Gazete Özel