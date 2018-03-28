Akılalmaz olay: Kız kardeşi için tecavüz pazarlığı yaptı!

Pakistan'ın Pencap bölgesindeki Toba Tek Singh şehrine bağlı Pir Mahal bölgesinde, 20 Mart tarihinde bir tecavüz vakası meydana geldi. Yerel basın, saldırganın ailesinin özür dilemek ve konuyla ilgili uzlaşma sağlamak üzere kurbanın ailesini ziyaret ettiğini yazdı.



TECAVÜZ PAZARLIĞI YAPTILAR



Kurbanın ailesini, saldırganı affetmeyi kabul etmeleri karşılığında, ailenin erkek çocuğunun saldırganın kız kardeşine tecavüz etmesini şart koştu. Saldırganın ailesi de, bu mide bulandıran pazarlığı kabul etti ve 'intikam tecavüzü' gerçekleşti. Aile toplantısına 12 kişinin katıldığı belirtilirken, intikam tecavüzü de ilk tecavüzden 1 gün sonra, 21 Mart tarihinde gerçekleşti.



12 KİŞİ TUTUKLANDI



İlk tecavüz vakasının ardından ailelerin şikayetçi olmaması üzerine bir polis memuru tarafından olay açığa çıkarıldı. Pir Mahal polis memurlarından Shaukat Ali Javed, durumu fark ederek müdürüne bildirdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, aralarında ikinci tecavüz kurbanı kadın da dahil 4 kadının olduğu 12 kişi tutuklandı.