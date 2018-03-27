Devlet Bahçeli'den Çipras'a tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.



Bahçeli konuşmasında Yunanistan Başbakanı Çipras'ın 'Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar' sözlerine tepki gösterirken 'Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki ne alırsam kar mantığına bürünmüştür. Bu zat sabrımızı test etmeye kalkmıştır. Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye cüret etmiştir. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. ' diye konuştu.



Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;



Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur. Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.



BESMELE DUYMUŞ ŞEYTANA ÇEVİRDİK



18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz.



GERİ ADIM ATMAK YOK



Terörle mücadeleden çark etmek, U dönüşü yapmak, geri adım atmak yoktur.Başkanlık divanımızda görev alan arkadaşlarımıza içtenlikle güveniyorum.Türk milletinin bir tarihi, bir kimliği, bir ahlakı, bir vicdanı vardır. Bunlar bizi biz yapan temel değerlerin bileşkesidir.



AB'YE SERT TEPKİ: SKANDAL



AB üyelik süreci taviz koparmaya dayanan bir kapana bürünmüştür. Geldiğimiz aşmada bırakınız üyeliği müzakerenin sürüp sürmeyeceği belirsizdir. AB her seferinde karşımıza bariyerler çekmiştir. Türkiye onurlu bir devlettir. Türkiye olmayacak bir duaya amin demeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bulgaristan'a gitmiştir. Brüksel'de alınan incitici kararın ardından bu toplantı yapılmıştır. Avrupa Konseyi'nin Ege ile ilgili açıklamaları skandaldır. Doğu Akdeniz'de keşfedilen petrol bölgenin stratejik önemini artırmıştır. Türkiye yasadışı faaliyet içindeymiş. AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. Kınasanız ne yazar kınamasanız ne çıkar.



DENİZİN DİBİ BOŞ KONUŞANLARIN DEDELERİYLE DOLU



Çipras kaleyi boş zannetmiş olacak ki ne alırsam kar mantığına bürünmüştür. Bu zat sabrımızı test etmeye kalkmıştır. Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye cüret etmiştir. Denizin dibi bugünkü boş konuşanların dedeleriyle dolup taşmaktadır. Yunanistan'ın Kardak ittifakını kaşımaya başlaması beyhude bir çıkıştır. Bu işin şakası yoktur. Türkiye Akdeniz ve Ege'deki kanunsuz faaliyetleri sineye çekecek korsan bir devlet değildir. Türkiye yeniyetme bir devlet değildir. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren tarihi irade henüz sönmemiştir. AB-Türkiye zirvesinde gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, 6 milyar avroluk yardımın yapılıp yapılmayacağı dahası terörle mücadelede etkin işbirliği mekanizmasının kurulup kurulmayacağı açıklığa kavuşacaktır. AB, Türkiye ile ilişkilerin soğuk savaş stratejisi ile hareket etmektedir.



AB'YE REST: BİTECEKSE BİTER



Avrupa ülkeleri güya PKK'yı terör örgütleri listesine almıştır. Ama teröristler at oynatmaktadır. Eli kanlı teröristlere kucak açılmıştır. Avrupa ülkeleri bunu yaparken hiç bir rahatsızlık duymamışlardır. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine şaibeli yaklaşan Avrupa ülkeleri FETÖ'cü hainler için yuva haline gelmişlerdir. AB üyeliği Türkiye için bir kimlik sorunu değildir. Türkiye AB'nin yörüngesinde kalacak egemenliğini devrecek uyduruk bir devlet değildir. Türkiye AB'ye muhtaç değildir. AB'nin nazını kaprisini çekecek katlanacak ne sabrımız ne tahammülümüz kalmıştır. Bitecekse biter bu da dünyanın sonu değildir. Evli evine köylü köyüne gider Ankara tam bağımsızlıkla geleceğini kurar. Türkiye'ye hasta adam muamelesi yapanlar rezilliklerinde boğulacaktır.