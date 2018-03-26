Türkiye'yi Sincar'da bekleyen tehlike

PKK'nın Sincar'da kirli bir oyun içinde olduğunu ifade eden Nagehan Alçı, Kandil'den Sincar'a geçen teröristlerin yerel halktan zorla askere alım yapıp silahlı eğitim verdiklerini iddia etti.



Alçı, PKK'nın yerel halktan oluşan bu yapıyı dünyaya “DEAŞ'a karşı savaşan Ezidiler” olarak sunmayı tasarladığını ifade etti.



İşte Nagehan Alçı'nın yazısındaki o bölüm;



SİNCAR'DAKİ TEHLİKE



AFRİN'de elde ettiğimiz zaferin ardından gözler Sincar'a çevrilmiş durumda. Orada da örgüt Afrin'dekine benzer bir taktik izleyecek gibi görünüyor. Zira bölgeden gelen bilgilere göre “Sincar'dan çekiliyoruz” açıklaması bir kamuflaja işaret ediyor. Orada sanki ayrı bir varlıkmış gibi YPG vardı, burada da YBŞ olacak.







Güvenlik kaynaklarının elindeki bilgiler, Kandil'den Sincar'a geçen teröristlerin yerel halktan zorla askere alım yapıp silahlı eğitim verdiklerini gösteriyor. Komutan olarak ise üst düzey PKK'lıları getirdiler ve bu yapıyı dünyaya “DEAŞ'a karşı savaşan Ezidiler” olarak sunmayı tasarlıyorlar. Tıpkı Afrin'de yaptıkları gibi burada da zorla insanları silah altına aldılar. Kendilerine karşı çıkan Ezidiler ise ya öldürüldüler ya da kaçtılar. Bunların bir kısmı Türkiye'ye sığındı. Bence onların hikâyeleri planlanan oyunu anlamamız açısından muhakkak dinlememiz gereken hikâyeler...

Kaynak : Beyaz Gazete Özel