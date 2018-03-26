Murat Çiçek'ten Ümit Özdağ'a muhteşem yanıt

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Afrin merkezinin TSK ve birlikte operasyon yürüttüğü ÖSO güçlerinin eline geçmesini değerlendirdi. Özdağ, “Afrin'i almak için ne verdiniz?' sorusunun sorulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.



24 TV Günün Manşeti programının sunucusu Murat Çiçek'ten Özdağ'a muhteşem bir yanıt geldi.



Çiçek, 'Afrin'i almak için Mehmetçik 40'ın üzerinde şehit verdi, ÖSO 300 şehit verdi. Ben 1000 yıldır bu topraklardayım, Sen bunu Türkiye'ye soracağına, ABD'ye sorsana senin burda ne işin var diye?' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel