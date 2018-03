İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 yıllık ders kitabı

İstanbul'da yaşayan ve rahatsızlığı sebebiyle memleketi Karaman'daki evine dönen yazar, muhaddis ve Konya'nın ilk milli güreşçisi olan Muzaffer Can, kitabın tesadüfen bulunduğunu söyledi.



Kitabın nasıl ortaya çıktığını anlatan 71 yaşındaki Muzaffer Can, rahatsızlığım sebebi ile Konya'dan damadım benim ziyaretime gelmişti. Damadım çalışma odamın da bulunduğu kütüphanedeki kitaplara bakarken, tefsir kitabını buldu ve bana, ‘Bu kitapta Tayyip beyin ismi yazıyor' dedi.







Ben de kitabı alarak inceledim ve 1969 Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitaplığı basımı İstanbul İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Sofuoğlu'nun hazırladığı 'Tefsir Dersleri/Altıncı sınıf' kitabı olduğunu ve iç kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğunu gördüm. Kitabın ilk sayfasında '6-B - 423/ Tayyib Erdoğan' yazısı, içinde de Erdoğan'ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notları yer alıyordu. Araştırmam sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1973'te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit ettim. Kitabı inceleyince Tayyip beyin çok çalışkan bir talebe olduğunu anlayabilirsiniz” dedi.







“KİTABI, ERDOĞAN İSTEMİŞ”



Kitabın nasıl eline geçtiğini kesin olarak hatırlamadığını anlatan Can, Osmanlı dönemi avukatlarından birisi vefatının ardından çok sayıda kitabı, miras yoluyla çocuklarına kalmış. Yıllar önce bu kitapları topluca ben satın almıştım. Ona da ne şekilde geldiğini bilmiyorum. Ama bu kitap benim elime başka yerden de geçmiş olabilir” dedi.







Haberin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı istediğini de söyleyen Can, “Tayyip bey, kitabı benim yeğenimden istemiş. Yeğenim de ben köydeyken telefonla beni aradı ve Cumhurbaşkanımızın kitabı istediğini bana söyledi.



Ben de Tayyip beye kitabı vereceğim, zaten kitap bize ait değil, onun kitabı” diye konuştu.

Kaynak : İHA