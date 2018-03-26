Barış Atay'dan büyük terbiyesizlik

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa Konseyi toplantısı için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya'nın mezarlarını ziyaret etti.



Miroğlu'nun yaptığı bu ziyaret terör sevici Barış Atay'ı rahatsız etti.



Atay, Miroğlu'nun ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa küstahça bir yorum yaptı.



Terörün ve teröristin dostu barış Atay terbiye sınırlarını aşarak Miroğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaret için 'İmkan olsa yüzüne tükürürdü ikisi de' yorumunda bulundu.





İmkan olsa yüzüne tükürürdü ikisi de https://t.co/fn0yKfZ8PA — Barış Atay (@barisatay) 26 Mart 2018