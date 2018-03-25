İran yılanı doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu, 10 cm uzunluğunda olan İran yılanın erişkin olduğunda ise 40 cm uzunluğa ulaştığını belirtti.



Türkoğlu, “zehirsiz bu türün yaşam alanı, bitki örtüsünün seyrek olduğu taşlık, kayalık, bahçe ve açık arazilerdir. Taş altlarında veya yakınlarında gizlenirler. Mart ve Ekim ayında 400-1500 rakımlarda görülmekte, böcek ve küçük örümcek türleri ile beslenirler. Yaşam alanı Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan ve Türkmenistan olan uysal ve sakin karakterli olup ısırmazlar. İnsan ve hayvanlar için zehirsiz oldukları için tehlikeli değildir” dedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce alınan yavru İran yılanı yaşam alanına uygun bir yerde doğaya bırakıldı. Kaynak : İHA