İletişim fakültesinde münazara etkinliği

Etkinlikte; gruba ayrılan öğrenciler tarafından “Çocuk yetiştirmede geleneksel aile modeli mi daha etkilidir, modern aile modeli mi?” konusu münazara edildi. Tartışmada geleneksel aile modeli savunuculuğunda Cengiz Ortataş, Mihrican Keskin, Berat Aktaş, Cihan Peker ve Faruk Polat yer alırken; modern aile modeli grubunda ise Elif Nur Turgut, Ozan Can Uca, Esra Torun, Çiğdem Dönmez ve Recep Acar söz aldı.



Moderatörlüğünü Nevin Mutlu'nun yaptığı münazarada jüri üyeleri; İletişim Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan, Dr. Öğr. Üyesi Nurhayat Yoloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nur Erdem, Arş. Gör. Gülten Arslantürk ve öğrenciler Hidayet Yıldız ile Onur Şen'den oluştu.



Geleneksel aile mi, modern aile mi?



Münazarada Geleneksel Aile Modeli Grubu; örf, kültür ve geleneklerin aktarımının önemi üzerinde durarak çocuk yetiştirmede geleneksel anlayışın daha sağlıklı olduğunu savundu. Modern Aile Modeli Grubu ise fikrini özgürce açıklayabilen ve kendini daha iyi ifade edebilen çocukların yetiştirilebilmesi için modern aile faktörünün daha önemli olduğu tezini ispatlamaya çalıştı.



Çekişmeli geçen münazara sonunda jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu Geleneksel Aile Modeli Grubu 2065 puan alırken, Modern Aile Grubu 2122 puanla münazaranın galibi oldu. Kaynak : İHA