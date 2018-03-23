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Hizan'da 'Bir Ses Bir Nefes' şiir dinletisi

Bitlis’in Hizan ilçesindeki Kadir Has Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından ‘Bir Ses Bir Nefes’ adlı şiir dinletisi düzenlendi.

Kültür-Sanat / 23 Mart 2018 Cuma 09:27
Hizan'da 'Bir Ses Bir Nefes' şiir dinletisi

Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, öğrencilerin şiirler okuyup türküler söylemesi ile devam etti.

Programı organize eden Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Oğuzhan Türkyılmaz, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, “Düzenlemiş olduğumuz programın maneviyatı ile tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Geleceğimize ışık tutan gençlerimizin kişisel ve ahlaki gelişimini böyle programlar sayesinde daha üst düzeye çıkarmayı temenni ediyorum. Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi ‘Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olmayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatı ile yer almaktan ilelebet mahrum kalacaktır.' Bu vesile ile devletimizi ve milletimizi medeniyet alanında daha da yükseklere çıkarmak için güzel sanatlara olan ilgi ve alakanın artması gerekmektedir. Şahsım ve okulumuz bu alanda öğrencilerimizi geliştirmek için üstün bir çaba göstermektedir. Emeği geçen ve böyle duygu dolu bir günde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza gönülden teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Kaynak : İHA

Halk Eğitim Merkeziİstiklal MarşıMüzik Öğretmeniİlçe Milli Eğitim MüdürüErcan Özdemir


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