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Batman'da teröristlerle çatışma çıktı: 1 şehit, 2 asker yaralı

Batman’da güvenlik güçlerine teröristler tarafından kurulan hain pusuda 1 uzman asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güncel / 23 Mart 2018 Cuma 19:04
Batman'da teröristlerle çatışma çıktı: 1 şehit, 2 asker yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesi Mava Dağı Bölgesi'nde PKK'lı teröristler tarafından askere pusu kuruldu. Edinilen bilgilere göre olay Gercüş Mava Dağı Bölgesi'nde meydana geldi. Ormanlık alanda arama faaliyeti yapan askerlerle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 uzman asker şehit olurken 2 asker yaralandı. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kaynak : İHA

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