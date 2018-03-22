Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Yükü ağır, en az hayatı kadar!



Bir simitçinin kağıt toplayıcısı küçük kıza yardım ettiği anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.



Nerede çekildiği belli olmayan görüntülere göre ağırlığından dolayı kağıt toplama aracını kaldıramayan küçük kıza, yine küçük yaşlarda bir simitçi çocuk yardım ediyor.



Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler 'Yakarsa dünyayı garipler yakar.' yorumlarını da beraberinde getirdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel