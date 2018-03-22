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Nevşin Mengü avukat kardeşinin travmasını çabuk atlattı

Avukat kardeşinin yalanı ortaya çıkınca sus pus olan Nevşin Mengü, sonrasında bir açıklama yaparak kardeşini satmıştı. Mengü kardeş travmasını çabuk atlattı.

Güncel / 22 Mart 2018 Perşembe 16:46
Nevşin Mengü avukat kardeşinin travmasını çabuk atlattı

Polis tarafından gözaltına alındığını ve darp edildiğini duyuran gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'nün kaçırılmadığı ortaya çıktı.

Emniyet, yalanı ortaya çıkınca şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında 'yalan beyanda bulunmak' suçundan işlem başlattı.

Mengü ailesinin bu yalanına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Yalanı ortaya çıkan Burak Mengü başta olmak üzere ablası Nevşin Mengü ve babası CHP'li eski milletvekili Şahin Mengü sessizliğini korudu.

beyazgazete.com'un, Mengü ailesinin sessiz kalmasını haber yapması üzerine Nevşin Mengü'den saatler sonra açıklama gelmişti.

Mengü son açıklamasında, hata yaptığını ifade ederek, 'Kendi canımdan kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim.' ifadelerini kullanmıştı.

ETKİSİ ÇABUK GEÇTİ

Mengü, kardeş travmasını çabuk atlattı. Mengü'nün gündemi bir arkadaşının attığı tweetle anında değişti.

Nevşin Mengü, Twitter'da bir arkadaşının 'Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bekleniyor kar sadece' paylaşımına 'Bütün büyüyü bozdun' yorumunu yaptı.



Mengü'nün bu yorumuna takipçilerinden de 'Nevşin abla Av. kardeşinin travmasını atlatmışsın' yorumları geldi.

Nevşin Mengü'den yeni açıklamaNevşin Mengü kardeşini sattı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaEski MilletvekiliPolisTwitterNevşin Mengü


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