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Motorine 17 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam yapıldı.

Ekonomi / 22 Mart 2018 Perşembe 16:24
Motorine 17 kuruş zam

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,33 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,11 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,15 liradan 5,32 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine en son 24 Şubat'ta 13 kuruş zam yapılmıştı.

Kaynak : AA


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