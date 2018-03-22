Fatih Altaylı: Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin Menbiç'ten çıkmayacağız çıkışına çok sert tepki göstermiş 'Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Menbiç'ten çıkmayacaklarmış. Sizin orada bulunmaya hakkınız yok. 11 bin kilometreden kalkıp buraya niye geliyorsun? Bu topraklar senin mi? açıklamasında bulunmuştu.



Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye Menbiç hakkında yaptığı çıkışa destek verdi.



'Cumhurbaşkanı'nın kimi görüşüne katılabilir, kimine katılmayabilirsiniz. Hatta tüm söylediklerine külliyen karşı olabilirsiniz' diyen Fatih Altaylı 'ama bu cümlesine hiçbirimiz hiçbir şey diyemeyiz. Haklı, hem de çok haklı' ifadelerini kullandı.



İşte Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;



Size tehditse bize 11 bin kat fazla tehdit



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD'ye seslenerek diyor ki: “Sen 11 bin kilometre öteden geliyorsun. Bu topraklar senin mi?”



Cumhurbaşkanı'nın kimi görüşüne katılabilir, kimine katılmayabilirsiniz.



Hatta tüm söylediklerine külliyen karşı olabilirsiniz.



Ama bu cümlesine hiçbirimiz hiçbir şey diyemeyiz.



Haklı, hem de çok haklı.



ABD 1990'ların ilk yıllarından bu yana Ortadoğu'da.



2003'ten büyük bir güçle geldi.



Sonra Obama seçim vaadi olarak söz verdiği üzere Irak'tan güçlerini çekti ama Ortadoğu'dan uzak duramayacağı için farklı bir yöntemle geri geldi.



Önce IŞİD diye bir örgüt icat ettiler.



Irak kökenli bu cihatçı terör grubunun Suriye'ye sirayet edip IŞİD adını almasına göz yumdular.



Sonra da “IŞİD bize tehdit” diyerek bölgeye geri döndüler.



Büyük güç taşımadılar ama bölgesel bir başka terör örgütünün “legal” olarak tanımladıkları bir kolunu kullanmak suretiyle geri geldiler.



Suriye'deki IŞİD'in 11 bin kilometre uzaktaki ABD'ye “tehdit” olduğunu öne sürerek buradaki varlıklarını legalize ettiler.



Buna karşın Türkiye kendisine 0 kilometre mesafedeki PKK'yı ve IŞİD'i Türkiye'den uzak tutmak için operasyon yapınca “Senin ne işin var Suriye'de?” dediler.



Kusura bakmasınlar ama bizim Suriye'de onlarınkinden çok daha ciddi ve çok daha gerçek bir işimiz var.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım Kaynak : Beyaz Gazete Özel