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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındığını açıkladı.

Siyaset / 22 Mart 2018 Perşembe 17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.' ifadesini kullandı.

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