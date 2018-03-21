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YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

Almanya'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının, Frankfurt kentindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eyalet teşkilatı binasını işgal ettiği bildirildi.

Yaşam / 21 Mart 2018 Çarşamba 21:17
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, yaklaşık 50 kişinin SPD'nin Fischerfeldstrasse'deki binasına girdiği belirtildi.

Terör örgütü yandaşlarının binaya, üzerinde "Özgür Afrin" yazan afiş ve terör örgütüne ait paçavralar astığı ifade edildi.

Polisin çevredeki caddeleri trafiğe kapattığı ancak olaya müdahalede bulunmadığı aktarıldı.

Haberde, terör örgütü yandaşlarının PKK'ya yönelik yasağın kaldırılmasını istediği de kaydedildi.

Kaynak : AA

Terör Örgütü


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