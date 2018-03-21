Ordu Valisi Seddar Yavuz, en büyük hayallerinin Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek olduğunu söyleyen şehit çocuklarının geçen hafta oynanan derbiyi izlemelerini sağladı.



Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçı, Kadıköy'de Ülker Stadı'nda izleyen şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe'nin mutlulukları gözlerinden okundu.



Babaları gibi koyu Fenerbahçeli olan Hasan Mert ve Enver Efe, ”Bizim en büyük hayalimiz Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul'da izlemekti. Vali Seddar Yavuz, evimize yaptığı ziyarette bir isteğimizin olup olmadığını sormuştu. Biz de Fenerbahçe-Galatasaray maçını tribünden izlemek istediğimizi söyledik. Sağolsun annemle birlikte bizi İstanbul'a göndererek, bu isteğimizi yerine getirdi. Ayrıca maç sırasında bizleri arayarak kendisiyle görüşme fırsatımız da oldu. Çok teşekkür ediyoruz” diyerek, duygularını dile getirdiler.



Şehit Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un eşi Songül Akkuş ise, “Çok duygulandım, çok sevindim. Ben Galatasaraylıyım. Eşim ve çocuklarım Fenerbahçeli. Bizlerin her zaman yanında olan Vali bey ve eşine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Şehit ailelerimiz bizim baş tacımızdır” diyen Vali Seddar Yavuz da gerek ev ziyaretinde gerekse şehit çocuklarına gönderdikleri mektuplarda çocuklara en büyük hayallerini sorduklarını belirtti.



Vali Yavuz, “Şehidimiz Uzman Çavuş Cüneyt Akkuş'un çocukları Hasan Mert ve Enver Efe'nin hayalinin Fenerbahçe-Galatasaray maçını İstanbul'da izlemek olduğunu öğrenince çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Diğer şehit çocuklarımızın ve yetimlerimizin de isteklerini, hayallerini yerine getireceğiz. Bunun için özel bir çalışma yürütüyoruz. Peyderpey bu istekler, hayaller yerine getirilecektir” dedi.



Kaynak : İHA